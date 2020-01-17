Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

17 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать какие-либо сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - говорится в сообщении.

Глава правительства добавил, что президент Украины - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие, и он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды.

Алексей Гончарук объяснил свое решение тем, что в последние дни украинцы стали свидетелями событий, которые разворачиваются вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. "Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело, но это неправда", - отмечает премьер.

В офисе президента в Twitter проинформировали, что получили представленное премьер-министром прошение об отставке. "Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно", - сказано в сообщении.-0-