Премьер-министр Украины заявил о возможной отмене пенсий через 15 лет

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время лекции во Львовском политехническом университете, что в Украине через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Украина.ру.

По словам премьер-министра, к отмене социальных выплат приведет изменение демографического состава общества, из-за которого у государства не будет денег на пенсии. В скором времени на одного работающего украинца будут приходиться по два пенсионера. Вследствие чего придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров.

"Увеличение налогов в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", - сказал Дмитрий Шмыгаль.

Как считает политик, государство будет способно выплачивать лишь небольшую социальную пенсию, и гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость. Кроме того, для решения проблемы необходимо создание накопительной пенсионной системы.-0-