Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию после болезни

27 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит после болезни, вызванной коронавирусом. Об этом сообщил британский телеканал ​​㱡 href="https://news.sky.com/ " target="_blank" rel="nofollow">Sky News.

Джонсон две недели провел в загородной резиденции Чекерс – он восстанавливался и не принимал активного участия в работе правительства. По информации Sky News, он ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполнял его обязанности.

Агентство Reuters сообщило, что с 27 апреля Джонсон вернется к исполнению служебных обязанностей.

Планируется, что в ближайшие сутки премьер встретится с большинством членов кабмина, чтобы получить от них последнюю информацию о ходе борьбы с эпидемией. Джонсон также должен одобрить правительственную стратегию по смягчению введенного в стране 23 марта карантина. Советники правительства предупреждают, что слишком раннее или чрезмерное ослабление ограничений приведет ко второй волне эпидемии.

Распространение инфекции в стране уже замедлилось достаточно, чтобы начать обсуждать снятие некоторых ограничений, но не все эксперты согласны с этим. По данным The Sunday Times, поддержка принимаемых правительством мер падает.

По данным Минздрава Великобритании 26 апреля, количество умерших от коронавируса в Соединенном Королевстве достигло 20,7 тыс., число инфицированных превысило 150 тыс.-0-