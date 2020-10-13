Премьер-министр Великобритании и глава Еврокомиссии 14 октября обсудят ход переговоров по Brexit

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят 14 октября ход переговоров о будущих отношениях между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Об этом 13 октября сообщило агентство Reuters.

"Джонсон и фон дер Ляйен во время разговора, состоявшегося ранее в этом месяце, договорились, что будут находиться в тесном контакте в течение переговорного процесса", - сообщает агентство.

Великобритания и Евросоюз признали, что переговоры по сделке идут сложно, а времени до конца года, когда перестанет действовать переходный период Brexit, остается все меньше.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы.

За оставшееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам ВТО.-0-