Премьер-министр Великобритании направил войска на ликвидацию последствий наводнений

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил войска на ликвидацию последствий наводнений, которые бушуют в стране. Кроме того, пострадавшим от разгула стихии британское правительство выделит денежные гранты, сообщает ВВС .

Решение о привлечении военных к ликвидации последствий природных катаклизмов в Северной Англии было принято главой британского правительства после заседания чрезвычайного комитета.

"В следующие несколько недель и месяцев осадки могут вызвать наводнения во многих частях страны, и мы просто должны быть готовы... Знаю, что найдутся люди, которые считают, что этого недостаточно. Я знаю, что будут те, кто беспокоятся о повреждении своих домов, ситуации со страховкой и потерями, с которыми они столкнулись. Все, что я хочу сказать этим людям: существуют схемы покрытия ущерба", - сказал Борис Джонсон после встречи.

Около 500 домов были затоплены в Донкастере, более 1000 объектов были эвакуированы в районах, пострадавших от наводнения. Метеорологическая служба выставила желтый уровень тревоги в связи с дождями, которые заливают большую часть страны с прошлой недели. Агентство по охране окружающей среды выпустило 30 предупреждений о наводнениях, а также пять серьезных предупреждений об опасности на реке Дон в Южном Йоркшире.-0-