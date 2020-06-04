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04 июня 2020, 16:59

Премьер-министр Великобритании призвал начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения

Борис Джонсон. Фото Reuters
Борис Джонсон. Фото Reuters
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны мира начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения. Об этом он заявил на открытии третьего Глобального саммита по вакцинам, который Соединенное Королевство проводит в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

Основная цель мероприятия - сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год. Однако к саммиту приковано особенно пристальное внимание в свете пандемии коронавируса.

"Я призываю вас присоединиться к нам, усилить этот альянс, который спасает жизни людей и начать эру нового сотрудничества в области здравоохранения, что, по моему мнению, является сегодня первоочередной совместной целью на нашем веку", - сказал Борис Джонсон. Также британский премьер напомнил, что Соединенное Королевство в течение пяти лет перечислит на нужды альянса 1,65 млрд фунтов стерлингов ($2,07 млрд).

Он призвал остальные страны помочь GAVI выполнить цель предстоящего мероприятия и собрать по меньшей мере дополнительные $7,4 млрд, чтобы защитить следующее поколение с помощью вакцин и уменьшить неравенство между странами в плане обеспеченности лекарственными препаратами.

После Бориса Джонсона выступил президент США Дональд Трамп. "Как показал коронавирус, для него нет границ, он не делает различий, он подлый, противный, но мы все вместе займемся им. Это отлично - быть вместе с вами, мы будем работать напряженно и решительно", - отметил он в коротком заявлении и пожелал удачи участникам виртуального саммита. "Давайте найдем ответы", - добавил глава Белого дома.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала, чтобы вакцина от коронавируса, как только она будет разработана, стала доступна в глобальном масштабе тем, кому она нужна больше всего, в том числе тем странам, у которых нет возможности заплатить за нее, добавив, что речь идет о правозащитной теме. "Я рада сообщить о вкладе Норвегии в размере $1 млрд, в том числе $400 млн на период с 2021 по 2025 год", - сказала она.

Позже выступили премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян, он заявил о выделении $20 млн на период 2021-2025 годов. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала выделить $7 млн, а министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил о выделении $500 млн на борьбу с коронавирусом в мире, из которых $150 млн - на нужды GAVI.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении рассказал, что правительство страны увеличит объем средств, выделенных на разработку вакцины от нового коронавируса, до $300 млн. Ранее он заявил, что хотел бы предложить партнерам по G7 создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса. Главной целью этой инициативы является обеспечение стабильных поставок в развивающиеся страны.

В саммите, как ожидается, примут участие главы 35 государств и правительств. В частности, по видеосвязи должны выступить генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, президенты Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе и Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, спонсор GAVI Билл Гейтс.-0-

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