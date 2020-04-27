Премьер-министр Великобритании вернулся к работе после перенесенного коронавируса

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся к работе и выступил с заявлением, в котором предупредил о максимальном риске второй вспышки вируса, если карантин будет снят слишком быстро. Общество и бизнес ожидают от властей плана по выходу из режима всеобщей изоляции и возвращению к нормальной жизни, сообщает BBC.

Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит в воскресенье вечером. Он приступает к работе после восстановления от осложнений коронавирусной инфекции. Выступая перед своей резиденцией, он поблагодарил британцев за единство и решимость, проявленные перед лицом эпидемии. Премьер-министр заявил, что Британия приблизилась к выполнению первой задачи в борьбе с COVID-19 - уберечь систему здравоохранения от непомерной нагрузки.

Премьер-министр заверил, что он, как никто, понимает урон, который карантин наносит экономике, однако сейчас первоочередная задача - закрепить достижения всеобщей изоляции и избежать второй вспышки заболевания. "Сдержите свое нетерпение", - обратился он к владельцам бизнеса.

Также он дал понять, что решение о выходе из карантина будет приниматься в консультациях со всеми политическими силами и станет максимально прозрачным.

"Если мы сохраним дух единства и решимости, <...> я не сомневаюсь, что мы победим", - сказал Борис Джонсон.

Сегодня премьер-министр возглавит заседание кабинета, посвященное борьбе с COVID-19. В течение дня он также отдельно встретится с рядом министров и других чиновников. Последний раз Борис Джонсон возглавлял заседание кабинета 26 марта.

В конце марта у него диагностировали коронавирус. Он провел неделю в лондонской больнице Сент-Томас, при этом три ночи находился в реанимации.

После выписки премьер восстанавливался в загородной резиденции, а его обязанности временно исполнял министр иностранных дел Доминик Рааб.

Режим всеобщей изоляции был введен в Британии 23 марта. По закону, министры должны пересматривать его каждые три недели. Таким образом, решение о продлении или окончании карантина должно быть принято к 7 мая.

В воскресенье, 26 апреля, общее число умерших в больницах пациентов с коронавирусом по всей Британии достигло 20 732 человек.-0-