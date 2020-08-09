Премьер-министр Великобритании заявил о необходимости открытия школ для всех учеников

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал моральным долгом для страны скорейшее открытие школ для всех учеников. Об этом сообщает BBC.

"Эта пандемия далека от завершения, и последнее, что мы можем себе позволить, - это расслабиться, - написал Джонсон в своей статье в британской газете The Mail on Sunday. - Но сейчас, когда мы знаем достаточно, чтобы безопасно открыть школы для всех учеников, сделать это - наш моральный долг".

Британские школы закрылись в конце марта для всех учеников, кроме детей работников ключевых отраслей. С июня по середину июля в классы вернулись дети 4-7 и 10-11 лет. В сентябре школы в Великобритании должны открыться для всех учеников, хотя научные советники правительства предупреждают, что это может создать риски нового распространения COVID-19 в обществе.

Как сообщили BBC источники в правительстве, Борис Джонсон настаивает, что при новых вспышках заболевания школы должны закрываться последними - после ресторанов и пабов, и открываться первыми. Джонсон полагает, что риск удара по образованию и психическому здоровью детей выше, чем опасность, которую представляет собой для общества коронавирус.

Общее число зараженных COVID-19 в Великобритании превысило 311 тыс., с момента вспышки скончались 46 тыс. человек.-0-