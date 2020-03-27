Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Борис Джонсон. Фото Reuters
Новости темы "Распространение коронавируса"
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом сообщает BBC.
Тест на вирус COVID-19, который сдал Борис Джонсон, дал положительный результат. Премьер-министр Великобритании испытывает легкие симптомы заболевания. Он будет самоизолирован на Даунинг-стрит, но при этом продолжит исполнять свои обязанности.
По последним данным Университета Джона Хопкинса, в Великобритании подтверждено 11,6 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 578 человек.-0-