Премьер-министром Испании стал Педро Санчес

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министром Испании стал лидер социалистов Педро Санчес, сообщает Euronews .

Педро Санчеса утвердили на посту премьера со второй попытки. 5 января в парламенте ему не удалось набрать абсолютное большинство голосов (176 голосов из 350).

Сегодня в его поддержку высказались 167 голосовавших, 165 были против - по законодательству, простого большинства было достаточно для утверждения.

С апреля 2019 года испанское правительство работало в статусе временно исполняющего обязанности. Избрание премьера должно помочь стране выйти из политического кризиса.-0-