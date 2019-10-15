Премьер-министром Румынии назначен Людовик Орбан

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министром Румынии назначен лидер Национальной либеральной партии Людовик Орбан, сообщает румынская газета Libertatea .

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил премьер-министра в конце переговоров с лидерами парламентских партий.

Парламент Румынии 10 октября вынес вотум недоверия правительству во главе с Виорикой Дэнчилэ. За отставку кабинета на совместном пленарном заседании, которое в прямом эфире транслировалось основными румынскими телеканалами, высказались 238 депутатов и сенаторов. Четыре человека были против. Чтобы отправить правительство в отставку, требовалось минимум 233 голоса.

Как сообщает ТАСС, теперь в 10-дневный срок Людовик Орбан должен представить в парламенте состав и программу нового кабинета и получить вотум доверия.-0-