Премьер-министры стран Балтии договорились об открытии границ

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьеры-министры Литвы, Латвии и Эстонии провели встречу в формате видеоконференции, на которой договорились об открытии своих границ с 15 мая. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте премьер-министр Латвийской Республики Кришьянис Кариньш.

"Учитывая успешное сдерживание COVID-19 в странах Балтии, мы с Юри Ратасом (премьер-министром Эстонии. - Прим. БЕЛТА) и Саулюсом Сквернялисом (премьер-министром Литвы. - Прим. БЕЛТА) договорились об открытии внутренних балтийских границ с 15 мая и свободном передвижении наших граждан. Прибывающие из других стран должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию", - сообщил Кришьянис Кариньш.

Ранее министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что открытие границ между странами Балтии стало бы возможным, если бы удалось договориться о единых принципах контроля инфекции. "Если мы будем осуществлять карантин за внешними границами, условимся о едином принципе, как быть с карантином прибывающих из других стран, как мы их будем проверять или отслеживать, то мы могли бы договориться о свободном перемещении", - цитирует его слова газета "Литовский курьер".

Как сообщалось, с 4 мая правительство Литвы разрешило своим гражданам без ограничений выезжать из страны. Министерство сообщения Латвии работает над тем, чтобы 13 мая возобновить международные пассажирские перевозки в ограниченном объеме.-0-