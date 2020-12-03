Премьер Молдовы призвал политиков отказаться от акций протеста в период пандемии

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Молдовы Ион Кику призвал политиков отказаться от акций протеста, когда уровень заражения коронавирусом в стране достиг критических пределов. Такое обращение он разместил на своей странице в Facebook перед пикетом у здания парламента, который организует избранный президент Майя Санду, сообщает ТАСС.

"Я призываю обоих президентов проявить максимальную ответственность перед людьми и отказаться от действий, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье. Люди, которые планируют принять участие в акции протеста, возьмите с собой маски. Ни один президент не заслуживает вашего здоровья", - написал Ион Кику.

Депутаты парламента соберутся сегодня на пленарное заседание. Недовольство оппозиции вызвала инициатива вывести из подчинения президенту Службу информации и безопасности, которую направили в законодательный орган депутаты Партии социалистов. Эта партия поддерживает действующего президента страны Игоря Додона. Поддержать протест Майи Санду своих сторонников призвал лидер "Нашей партии" Молдовы, мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.

Срок полномочий Игоря Додона истекает 23 декабря. Майя Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдовы.

На этой неделе Молдова вернулась к чрезвычайному положению в сфере здравоохранения на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Жителям страны запретили проводить время в парках, а также массовые мероприятия, был введен ряд других ограничений. Ранее Ион Кику предупредил, что больницы заполнены на 90%. Власти могут найти дополнительные места для размещения больных, однако привлекать медицинский персонал больше неоткуда, так как этот ресурс в стране исчерпан.-0-