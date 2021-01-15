Премьер Нидерландов направил королю официальное прошение об отставке

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте направил официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру. Заявление главы голландского правительства цитирует ТАСС.

"Если вся система дает сбой, то мы все вместе несем за это ответственность, - отметил он. - С учетом этого я подал королю прошение об отставке всего кабинета министров".

Король подтвердил получение прошения и попросил премьер-министра, министров и статс-секретарей "продолжать делать все, что они считают необходимым, в интересах королевства". Позднее Рютте будет принят Виллемом-Александером для более детального объяснения своего решения, принятого на фоне скандала с детскими пособиями.

В середине декабря прошлого года парламентский комитет опубликовал результаты расследования, которое свидетельствует, что многие родители были ошибочно обвинены Государственным налоговым и таможенным управлением Нидерландов в злоупотреблении системой детских пособий. В документе отмечается, что ошибки были совершены в отношении как минимум 9 тыс. семей, однако на самом деле их может быть гораздо больше. Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить обратно полученные ранее средства, а иногда и штрафы, в государственную казну. В некоторых случаях люди лишились домов, работы и права попечительства над своими детьми.

Родителям, пострадавшим в результате сложившейся ситуации, Рютте пообещал, что правительство "продолжит работу по скорейшей компенсации и внесению необходимых изменений в систему" во избежание подобных инцидентов в будущем.-0-