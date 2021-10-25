Премьер Польши: если Еврокомиссия начнет мировую войну, мы будем защищать наши права любым оружием

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши и глава правящей партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий назвал нынешний диалог с Евросоюзом "беседой с пистолетом у виска" и заявил о готовности защищать страну любым оружием в случае инициированной Еврокомиссией третьей мировой войны. Об этом он заявил в интервью изданию The Financial Times, сообщает газета "Известия".

"Что произойдет, если Еврокомиссия начнет третью мировую войну? Если они начнут третью мировую войну, мы будем защищать наши права любым имеющимся в нашем распоряжении оружием. Мы считаем, что это уже дискриминационный и продиктованный из Брюсселя подход. Но если все будет еще хуже, нам придется подумать о нашей стратегии", - предупредил политик.

Матеуш Моравецкий добавил, что провел на прошедшей неделе серию переговоров с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которых изложил основной аргумент Варшавы о том, что ЕС превышает свои полномочия.

По его мнению, если Еврокомиссия хочет найти компромисс, она должна отменить сентябрьское решение о взыскании ежедневных штрафов с Варшавы, пока она не выполнит ряд постановлений Европейского суда, связанных с ее судебной реформой.

Ранее, 21 октября, глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер предупредил, что Польша может покинуть Евросоюз на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным. Однако Матеуш Моравецкий отверг данные предположения, заявив, что Варшава не планирует выходить из ЕС.

7 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции республики. Это решение было принято после того, как поступил запрос о проверке превосходства одного закона над другим. Обращение в Конституционный суд поступило в марте от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

В свою очередь Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза. Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что ЕК будет использовать все имеющиеся инструменты для защиты приоритета европейских норм над национальными законами стран - членов ЕС.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил 21 октября, что в случае безрезультатного политического диалога с Польшей страна может ввести против Варшавы различные санкции.-0-