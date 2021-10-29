Премьер Польши: институты Евросоюза отличаются дефицитом демократии

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что институты Евросоюза отличаются дефицитом демократии, об этом политик написал в комментарии, которое опубликовало немецкое издание Welt, сообщают РИА Новости.

"Институты в Брюсселе и Люксембурге отличаются дефицитом демократии", - сказал Матеуш Моравецкий, отметив, что страны должны задаться вопросом, хотят ли они быть самими собой или слиться с институтами.

Премьер-министр отметил, что Польша - лояльный член ЕС, она не собирается выходить из Евросоюза.

Вместе с тем он считает, что уважение к праву ЕС не означает его преобладания над национальными конституциями. "Польша не является исключением", - добавил Матеуш Моравецкий.

В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению Еврокомиссии, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь Конституционный суд Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.-0-