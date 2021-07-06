Премьер Португалии: страна столкнулась с четвертой волной пандемии

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португалия в настоящее время проходит через четвертую волну пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Антониу Кошта, сообщает ТАСС.

"Мы действительно сталкиваемся с четвертой волной пандемии, - сказал Антониу Кошта. - Мы не можем расслабляться". Он также призвал население страны делать прививки от коронавируса.

По данным португальского Минздрава, с начала марта до середины июня инфекцией заражались не более одной тысячи человек в сутки. Однако потом число новых случаев инфицирования начало расти. По итогам шести из семи последних дней количество заболевших увеличивалось более чем на 2 тыс. В настоящее время число заразившихся превышает 38 тыс., за все время пандемии было выявлено почти 893 тыс. эпизодов инфицирования.

От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 17,1 тыс. человек, более 837 тыс. пациентов удалось выздороветь.

Почти 5,8 млн жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, оба укола сделали более 3,5 млн человек. По данным Всемирного банка, население Португалии составляет 10,3 млн человек.-0-