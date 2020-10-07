Премьер Словакии выступил за создание в ЕС альянса стран, использующих энергию АЭС

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словакии Игор Матович намерен инициировать создание в Евросоюзе альянса стран, использующих ядерную энергию, сообщает словацкая газета Pravda.

"Я хотел бы сформировать альянс ядерных стран, которые используют ядерную энергию. Я хочу, чтобы мы добились того, чтобы атомная энергия рассматривалась как нечто среднее между источником чистой энергии и ископаемым топливом", - сказал Игор Матович после заседания правительства.

Премьер-министр также отметил, что планирует поднять этот вопрос на саммите Евросоюза и ожидает в этом вопросе ключевой поддержки от Франции, которая развивает атомную энергетику. "Мы делаем вид, что атомная энергия загрязняет окружающую среду, как уголь. На мой взгляд, это несправедливо", - заявил Игор Матович.

В Словакии действуют две атомные электростанции - "Богунице" и "Моховце". Они обеспечивают практически половину потребностей страны в электричестве.-0-