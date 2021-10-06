Премьер Украины: ситуация с COVID-19 в стране приобретает угрожающие масштабы

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с COVID-19 в Украине приобретает угрожающие масштабы: в ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону эпидемиологической опасности. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы", - заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что у работников полиции есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.

В Украине на сегодняшний день из-за роста госпитализаций больных COVID-19 и высокой загруженности коек с кислородом в оранжевой зоне эпидемиологической опасности находятся 11 областей.

Как сообщает Укринформ, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 12 662 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели 2 482 518 человек, выздоровели 2 273 382 пациента, умерли 57 526 человек.-0-