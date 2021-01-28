Премьер Великобритании считает бессмысленным новый референдум о независимости Шотландии

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает бессмысленным проведение нового референдума о независимости Шотландии. Такое заявление он сделал во время поездки в Шотландию, сообщает Reuters.

По словам Бориса Джонсона, сторонники независимости Шотландии получили свой шанс на референдуме в 2014 году. Тогда большинство высказалось за сохранение союза с Лондоном. Сторонники референдума заявляли, что такое голосование должно проводиться раз в поколение, и премьер-министр хотел бы придерживаться этого.

"Я не вижу смысла теряться в бессмысленных конституционных спорах, когда все-таки не так давно у нас был референдум", - сказал Борис Джонсон.

Он отметил, что не считает правильным бесконечно говорить о другом референдуме, когда, по его мнению, люди в Великобритании и народ Шотландии в частности хотят бороться с пандемией.

Визит премьера в Шотландию в то время, когда страна находится в изоляции, чтобы предотвратить распространение COVID-19, вызвал критику со стороны Шотландской национальной партии. Ее представители усомнились, что поездка была необходимой, учитывая распространение COVID-19.-0-