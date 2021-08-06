Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили во время акции против вакцинации

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш был ранен во время акции протеста против обязательной вакцинации. Он был госпитализирован в срочном порядке, пишет BBC.

Как сообщается, Ральф Гонсалвеш шел сквозь толпу, которая проводила митинг у здания парламента, и кто-то из протестующих кинул в него камнем.

"Один из манифестантов-оппозиционеров кинул в премьер-министра предметом, который попал ему в голову на несколько сантиметров выше виска. Истекающий кровью премьер-министр был доставлен в больницу", - сообщили в офисе Ральфа Гонсалвеша.

Отмечается, что его перевели на Барбадос для проведения МРТ по рекомендации медицинского персонала.

Протестующие собрались 5 августа, чтобы провести митинг против обязательного вакцинирования от COVID-19 нескольких категорий госслужащих, включая медицинских работников. Сообщается, что во время акции протестующие бросались камнями и бутылками с водой.

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировано 2298 случаев коронавируса, 12 смертей и почти 9% населения прошли полную вакцинацию.-0-