Премьером королевства Таиланд выбран генерал Праюта Чан-Очу

5 июня, Минск /ТАСС - БЕЛТА/. Генерал Прают Чан-Оча сохранил пост премьер-министра Таиланда. За его кандидатуру проголосовало 500 парламентариев страны.
На должность премьер-министра также претендовал лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит. Его кандидатуру выдвинула коалиция из политических объединений, выступающих против военного правительства. Он получил 244 голосов депутатов.
Голосование шло более часа. В выборах премьера Таиланда приняли участие 747 из 750 депутатов и сенаторов. Воздержались от голосования трое парламентариев, в том числе глава сената и спикер Палаты представителей.
В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, который стал ответом армии на многомесячные политические протесты в Бангкоке. В результате путча к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. Он обещал провести парламентские выборы и вернуть страну на путь демократии после завершения начатых им масштабных политических реформ.
24 марта в Таиланде прошли первые за семь лет парламентские выборы. 25 марта избирком после подсчета 95% голосов опубликовал предварительные результаты голосования, согласно которым политическое объединение "Для тайцев" получило большинство мест в Палате представителей. 29 марта избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты выборов по итогам обработки всех бюллетеней, согласно которым партия "Народная государственная сила" с премьером Праютом Чан-Очей получила больше всего голосов избирателей. Партия будущего, которая дебютировала на парламентских выборах, заняла третье место.-0-
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