Премьеры стран Вишеградской группы поддержали Макрона в вопросе развития атомной энергетики в ЕС

14 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Премьеры стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша) на состоявшейся в Будапеште встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном поддержали его в вопросе развития атомной энергетики в Евросоюзе, в котором Париж будет председательствовать в первой половине 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и и.о. председателя кабмина Чехии Андрей Бабиш выразили особую заинтересованность своих государств в развитии атомной энергетики. Сообщается, что Братислава, Прага и Париж рассматривают АЭС как один из наиболее перспективных источников получения энергии в странах Европы.

Кроме того, власти Польши хотели бы тесно сотрудничать с Францией в деле развития мирного атома. Об этом заявил на пресс-конференции в Будапеште премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Польша хочет очень тесно сотрудничать с Францией, у которой есть в этой области очень большой опыт", - сказал Матеуш Моравецкий.

Ранее правительство Польши заявило о намерении в течение 20 лет построить в стране шесть атомных энергоблоков. Власти хотят начать сооружение объектов в 2026 году, с 2033 года планируется начать запускать энергоблоки мощностью 1-1,5 ГВт каждые два-три года, чтобы обеспечить возможность генерировать в стране от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и заключит соглашение на 20 лет реализации инвестиций, а затем на период эксплуатации станций.-0-