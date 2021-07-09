Препарат от COVID "Мир 19" успешно прошел доклинические испытания

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский препарат от коронавируса "Мир 19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно прошел доклинические испытания, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В июне 2021 доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата. ФМБА России полностью готово к проведению клинических исследований и планирует в ближайшее время к ним приступить", - заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества - малых интерферирующих РНК и пептида - носителя. С помощью активного компонента - малых интерферирующих РНК он разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию (способность к размножению). В результате испытаний ученые обнаружили, что "Мир 19" в 10 тыс. раз снизил концентрацию вируса у инфицированных животных.

При этом препарат не влияет на геном человека, так как при разработке были выбраны специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека, что делает его абсолютно безопасным для человека.

Кроме того, отмечается, что препарат будет эффективным против всех известных линий коронавируса, включая британскую и индийскую.

Окончание II фазы клинических исследований планируется к середине августа 2021 года и в случае подтверждения эффективности препарата у больных с новой коронавирусной инфекцией, препарат будет подан на регистрацию.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".-0-