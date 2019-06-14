Пресс-секретарь Белого дома покинет свой пост

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уходит со своего поста в конце июня. При этом американский лидер выразил надежду, что Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора штата Арканзас.
"Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс попрощается с Белым домом в конце месяца и поедет домой в прекрасный штат Арканзас. Она невероятный человек с удивительными способностями и проделала фантастическую работу! Я очень надеюсь, что она будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса, потому что она бы стала фантастическим губернатором. Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!" - написал Дональд Трамп.
Сара Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома 26 июля 2017 года, сменив на этом посту Шона Спайсера, который проработал пресс-секретарем полгода.
Таким образом, Сандерс присоединилась к нескольким десяткам чиновников разного ранга, которые оставили администрацию Трампа с начала ее работы в январе 2017 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3391 BYN
|2.335 BYN
|2.343 BYN
|USD
|2.0704 BYN
|2.069 BYN
|2.073 BYN
|RUB
|3.2046 BYN
|3.198 BYN
|3.209 BYN