Пресс-секретарь Белого дома покинет свой пост

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уходит со своего поста в конце июня. При этом американский лидер выразил надежду, что Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора штата Арканзас.

"Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс попрощается с Белым домом в конце месяца и поедет домой в прекрасный штат Арканзас. Она невероятный человек с удивительными способностями и проделала фантастическую работу! Я очень надеюсь, что она будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса, потому что она бы стала фантастическим губернатором. Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!" - написал Дональд Трамп.

Сара Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома 26 июля 2017 года, сменив на этом посту Шона Спайсера, который проработал пресс-секретарем полгода.

Таким образом, Сандерс присоединилась к нескольким десяткам чиновников разного ранга, которые оставили администрацию Трампа с начала ее работы в январе 2017 года.-0-