Пресс-секретарь Зеленского предостерегла от поспешных оценок саммита "нормандской четверки"

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предостерегла соотечественников от поспешных оценок итогов работы украинской делегации на предстоящем 9 декабря саммите "нормандской четверки" во Франции. Соответствующее обращение она разместила в своем официальном аккаунте в Facebook.

Юлия Мендель подчеркнула, что Украина сейчас находится в сложной ситуации. "Но мы летим в Париж с очень сильной позицией, - написала Юлия Мендель. - У нас есть поддержка на международной арене. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет окончания войны".

По мнению пресс-секретаря, Украине не стоит ожидать окончания вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях сразу после саммита, а завышенные ожидания от результатов переговоров во Франции могут принести послевкусие разочарования.

Предостерегая скептиков от участия в возможных протестных акциях, Юлия Мендель напомнила об инициативах Владимира Зеленского, которые казались невыполнимыми, однако в итоге были осуществлены. В частности, разведение конфликтующих сторон в Станице Луганской, одновременное освобождение осужденных и заключенным между Украиной и Россией в сентябре нынешнего года.-0-