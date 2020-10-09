Пресс-служба ГУВД Бишкека: ночью в столице не зарегистрированы факты погромов и мародерства

9 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Бишкеке, где ранее произошли массовые беспорядки и столкновения сотрудников милиции с демонстрантами, стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов и народных дружин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека.

Отмечается, что в столице Кыргызстана обстановка и общественная безопасность стабильно спокойная, каких-либо фактов погромов и мародерства зафиксировано в ночь с 8 по 9 октября не было. Сотрудники милиции совместно с народными дружинниками продолжают обеспечивать общественную безопасность и охрану правопорядка на всей территории столицы.

По данным ГУВД, на данный момент ситуация в городе контролируется силовыми ведомствами и отрядами добровольных народных дружин. "Все объекты частного предпринимательства и государственного имущества находятся по охраной. Важные стратегические объекты под полным контролем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Выборы в Кыргызстане прошли 4 октября. На места в парламент претендовали 16 партий, но 7%-ный барьер преодолели только четыре. В результате в Бишкеке начались акции протеста. Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался 5 октября. Участие в нем принимали представители свыше 10 политических партий. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Столкновения продолжались более пяти часов. Митингующих удалось оттеснить с площади, но позже они туда вернулись. Ночью стало известно, что митингующие в Бишкеке захватили здание парламента, где находится администрация президента. Кроме того, демонстранты направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующим также удалось освободить из колонии бывшего премьер-министра Сапара Исакова.-0-