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31 августа 2021, 00:58

Преступники атаковали банки и взяли заложников в Бразилии

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа вооруженных преступников совершила налет на три отделения банков в бразильском городе Арасатуба в штате Сан-Паулу, взяв в заложники нескольких человек. Такую информацию сообщает ТАСС.

Злоумышленники взяли в заложники прохожих и проезжавших мимо автолюбителей, которых использовали в качестве живого щита в перестрелках с полицией. Некоторых из них привязали к крышам автомобилей, на которых преступники покидали место происшествия. Известно о трех убитых - двоих заложниках и одном нападавшем, и пяти пострадавших. Трое членов группировки задержаны.

При отходе преступники подожгли автомобили и оставили на улицах города самодельные взрывные устройства. Из-за происшествия мэрия города отменила занятия в школах и перемещение общественного транспорта. Из одного из атакованных отделений злоумышленникам удалось похитить наличные средства. Сумма не сообщается.

В апреле произошло не менее десяти подобных нападений на банки в провинциальных городах штатов Баия, Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Парана.

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