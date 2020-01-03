Президент Алжира назначил новое правительство

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил членов нового правительства во главе с премьер-министром Абдельазизом Джеррадом, сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

В состав кабинета вошли 39 человек, включая семерых министров-делегатов и четверых государственных секретарей. В него также входят пять женщин-министров. Министерство иностранных дел возглавил Сабри Букадум, Министерство внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории - Камаль Бельджуд. На посту министра юстиции, хранителя печати остался Белькасем Зегмати. Самый молодой член правительства - 26-летний Ясин Валид, который назначен министром-делегатом по вопросам стартапов.

Абдельазиз Джеррад сменил на посту премьер-министра Сабри Букадума, который 19 декабря был назначен временным исполняющим обязанности главы правительства.-0-