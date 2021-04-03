Президент Аргентины заразился коронавирусом

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, сообщает ТАСС.

"Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным", - написал Фернандес в ночь на 3 апреля в своем Twitter.

Он добавил, что чувствует себя хорошо. "Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался в соответствии с протоколом и следую рекомендациям врачей", - заключил глава государства.

В январе президент Аргентины, которому 2 апреля исполнилось 62 года, привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".-0-