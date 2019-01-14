Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

14 января, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны, руководствуясь частью 1-й статьи 149-й Конституции Армении. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Кандидатуру Никола Пашиняна выдвинула фракция "Мой шаг", которая во время голосования на выборах в парламент 9 декабря 2018 года набрала 70,43% голосов.-0-