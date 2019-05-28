Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижняя палата парламента Австрии – Национальный совет – впервые за 74 года вынесла вотум недоверия правительству федерального канцлера Себастьяна Курца. Из-за этого 32-летнему политику придется уйти в отставку вместе с кабинетом министров, сообщает Reuters .

Такое решение поддержали 52 депутата от Социал-демократической партии Австрии и 51 депутат от Австрийской партии свободы, семь парламентариев от партии JETZT. Курц и его правительство формально продолжат исполнять обязанности до назначения нового канцлера и министров президентом страны Александером Ван дер Белленом.

Сам президент ранее заявлял, что у власти нет "плана Б" на случай выражения вотума недоверия канцлеру и надеялся, что правительство сможет доработать до досрочных выборов, намеченных на сентябрь.

Вопрос о вотуме недоверия был поднят на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Австрии лидером Австрийской партии Хайнцом-Кристианом Штрахе. Он был вынужден подать в отставку после публикации компрометирующей видеозаписи, на которой он обсуждал вопросы предоставления посторонним доступа к госконтрактам в обмен на поддержку.

Вскоре Курц объявил о досрочных выборах в парламент, а также о разрыве Австрийской народной партии коалиции с АПС. В результате министры от АПС ушли в отставку, а члены партии Штрахе перешли в оппозицию и поддержали вотум недоверия канцлеру.

Последний раз парламент выносил вотум канцлеру в 1945 году.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободит 28 мая от обязанностей правительство Себастьяна Курца и назначит на должность временного канцлера министра финансов и действующего вице-канцлера Хартвига Легера. С такими словами президент выступил на пресс-конференции в Вене, сообщает ТАСС.

"Завтра в соответствии со своими полномочиями <...> я освобожу от исполнения обязанностей это правительство, - сказал Ван дер Беллен. - Вице-канцлера Хартвига Лёгера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством", - приводит слова президента Австрии агентство.-0-