Президент Австрии 7 января приведет к присяге правительство

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января. Об этом сообщает 4 января ТАСС со ссылкой на канцелярию главы австрийского государства.
Ранее 4 января съезд партии "Зеленые" одобрил пакт о будущей правительственной коалиции с консервативной Австрийской народной партией (АНП). 3 января съезд региональных руководителей АНП одобрил участие в коалиции с "Зелеными".
2 января лидер АНП Себастьян Курц и лидер "Зеленых" Вернер Коглер представили программу совместного коалиционного правительства, которое будет состоять из 10 министров от АНП и четырех министров от "Зеленых". Курц вернется на пост канцлера Австрии после присяги у президента, Коглер станет вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта.-0-