Президент Австрии приведет к присяге переходное правительство 3 июня

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригитте Бирляйн будет официально приведена к присяге на должность австрийского канцлера 3 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен утвердил список кандидатов на посты министерств в переходном правительстве, который ему предложила уполномоченная занять должность временного канцлера Бригитте Бирляйн. Она будет официально занимать пост канцлера Австрии вместе с новыми министрами ее правительства, которые будут руководить страной до досрочных выборов в Национальный совет в сентябре.

Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года.-0-