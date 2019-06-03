Президент Австрии привел к присяге канцлера и переходное правительство

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера республики Бригитте Бирляйн , а также министров переходного правительства. Церемония состоялась в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене, сообщает австрийская газета Kurier .

Кабинет министров состоит из 12 членов: шесть постов заняли мужчины, еще шесть (в их числе Бригитте Бирляйн) - женщины. Никто из них не принадлежит ни к одной из партий. Переходное правительство будет руководить страной до досрочных выборов в Национальный совет, которые пройдут в сентябре.

На торжественной церемонии президент Австрии отметил, что ему приятно впервые приветствовать на посту канцлера женщину. Также он позитивно оценил равное количество мужчин и женщин, вошедших в переходное правительство.

Как пишет ТАСС, одновременно с инаугурацией Александр Ван дер Беллен освободил от исполнения обязанностей министров прежнего правительства во главе с временно исполнявшим обязанности канцлера Хартвигом Легером, которым 28 мая было поручено обеспечить упорядоченную передачу власти переходному правительству.

Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) страна готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года.-0-