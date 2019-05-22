Президент Австрии привел к присяге новых министров переходного правительства

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге на министерские посты экспертов, которые вошли в переходное правительство республики на период правления до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре. Церемония состоялась в канцелярии президента, сообщает ТАСС.

Новые министры сменили ушедших в отставку от Австрийской партии свободы (АПС). Пост вице-канцлера занял министр финансов Австрии Хартвиг Легер, пост главы МВД - бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, пост министра транспорта, инноваций и технологий получила директор управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, министром обороны стал кадровый офицер Йоханн Луиф, министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей - бывший директор департамента этого ведомства Вальтер Пельтнер.

Решение о формировании переходного правительства было принято после того, как министры коалиционного правительства от Австрийской партии свободы заявили о своем уходе. 20 мая вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе подал прошение об отставке с постов вице-канцлера и министра по делам государственной службы и спорта. Затем канцлер Себастьян Курц обратился к президенту с просьбой отправить в отставку министра внутренних дел Герберта Кикла. В связи с этим свои посты добровольно покинули другие министры от Австрийской партии свободы, исключая главу МИД Карин Кнайсль, которая продолжит выполнять свои обязанности в переходный период.

Как сообщалось ранее, причиной серьезных изменений в австрийском правительстве стал скандал, разразившийся после публикации немецкими СМИ видеозаписи с участием вице-канцлера Австрии и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. В ролике идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году. Счетная палата потребовала от АПС прояснить заявления ее председателя. Верховная прокуратура также занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы.-0-