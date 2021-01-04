Президент Азербайджана подписал указ о создании фонда возрождения Карабаха

Ильхам Алиев. Фото АЗЕРТАДЖ
Новости темы "Военный конфликт в Нагорном Карабахе"
4 января, Баку /БЕЛТА-АЗЕРТАДЖ/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании фонда возрождения Карабаха.
Согласно документу, фонд будет осуществлять финансовую поддержку мероприятий по восстановлению освобожденных территорий, а также по поддержке безопасного и достойного проживания населения.
Контролировать деятельность фонда будет правление, в состав которого вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутаты парламента и общественные деятели.
Средства фонда будут формироваться из добровольных пожертвований физических и юридических лиц, грантов и других источников.-0-