Президент Азербайджана подписал указ о создании фонда возрождения Карабаха

4 января, Баку /БЕЛТА-АЗЕРТАДЖ/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании фонда возрождения Карабаха.

Согласно документу, фонд будет осуществлять финансовую поддержку мероприятий по восстановлению освобожденных территорий, а также по поддержке безопасного и достойного проживания населения.

Контролировать деятельность фонда будет правление, в состав которого вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутаты парламента и общественные деятели.

Средства фонда будут формироваться из добровольных пожертвований физических и юридических лиц, грантов и других источников.-0-