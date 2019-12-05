Президент Азербайджана распустил парламент и назначил дату внеочередных парламентских выборов

5 декабря, Баку /БЕЛТА - Trend/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва.

Согласно документу, внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020 года.

Как сообщалось, 28 ноября на срочном заседании политического совета правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") было принято решение о роспуске парламента страны. Данный вопрос поднимался 2 декабря на заседании Милли Меджлиса (парламент Азербайджана. - Прим. БЕЛТА), где был поддержан 99 голосами.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов и выбирается сроком на 5 лет по мажоритарной системе. Последние парламентские выборы были проведены в 2015 году.-0-