Президент Болгарии распустил парламент и назначил новые выборы

Румен Радев. Фото ТАСС
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания и проведении парламентских выборов 11 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Президент Румен Радев распускает своим указом 45-е Народное собрание 12 мая 2021 года. Глава государства назначает проведение парламентских выборов на 11 июля нынешнего года", - говорится в сообщении.
Президент Болгарии также назначил Стефана Янева главой технического правительства страны, которое приступит к работе 12 мая.-0-