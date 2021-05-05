Президент Болгарии заявил, что на следующей неделе распустит парламент

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе распустит парламент и назначит проведение повторных парламентских выборов на 11 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики.

"На следующей неделе я распущу Народное собрание и назначу служебное правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля", - сказал он после того, как третья по числу депутатов в Народном собрании "БСП за Болгарию" отказалась от своего права сформировать правительство по итогам состоявшихся 4 апреля парламентских выборов.

"Я понимаю ваши мотивы, а также мотивы партии "Есть такой народ", чтобы вернуть мандат. Я высоко ценю решение БСП не возглавлять экспертное программное правительство, потому что Болгарии нужна волевая политическая альтернатива, которую, к сожалению, нынешний парламент не смог ее произвести. Понятно, что мы идем на роспуск парламента и планирование досрочных выборов, но если и после них мы попадем в ту же патовую ситуацию и не сможем сформировать кабинет, Болгария может погрузиться не только в политический, но и конституционный кризис", - добавил болгарский лидер.

Ранее от формирования болгарского правительства отказалась коалиция партий "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС). Им не удалось договориться о партнерстве ни с одним из представленных в Народном собрании страны политических объединений. Аналогично поступила и политическая партия "Есть такой народ", лидером которой является популярный болгарский певец и телеведущий Слави Трифонов.

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 4 апреля. Всего в законодательный орган нового созыва прошли представители шести политических объединений. Коалиция в составе партии ГЕРБ и СДС, которая победила на выборах, получила 75 депутатских мандатов. Новая партия "Есть такой народ" - вторая по числу представителей политическая группа - провела в законодательный орган 51 депутата. Болгарские социалисты - 43, Движение за права и свободы - 30, "Демократическая Болгария" - 27, гражданская платформа "Встань. Мафия вон" - 14.-0-