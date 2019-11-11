11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке, об этом сообщает ТАСС.

"Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам", - сказал он в обращении, которое транслировалось в соцсетях.

Моралес назвал сложившуюся ситуацию государственным переворотом. "Братья и сестры, я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир", - добавил он. "Сейчас моя обязанность как президента - найти способ успокоить ситуацию", - подчеркнул Моралес.

Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.