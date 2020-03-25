Президент Бразилии призвал к отмене карантина

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в своем обращении к нации 24 марта призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу вернуться к нормальной жизни, покончить с карантинными мерами и сохранить рабочие места. Об этом сообщает Reuters .

Жаир Болсонару назвал коронавирус "небольшим гриппом", раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией "выжженной земли", как он называет введенные против эпидемии меры. "В группе риска люди за 60, зачем закрывать школы?" - цитирует президента Бразилии немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Он выразил мнение, что большинству людей, включая его самого, нечего бояться. Также он отметил, что ситуация, аналогичная той, что наблюдается сейчас в Италии, не повторится в Бразилии из-за более молодого населения этой страны Латинской Америки и более теплого климата.

На данный момент число инфицированных в Бразилии составляет около 2,2 тыс. человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе. 46 заболевших умерли. Карантин был введен в Рио-де-Жанейро 21 марта. Всего по состоянию на утро 25 марта в мире зафиксировано 420 тыс. случаев заболевания COVID-19.-0-