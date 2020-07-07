Президент Бразилии заявил о наличии у него симптомов коронавируса

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии у него симптомов коронавируса и отменил все запланированные на эту неделю мероприятия. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на главу государства.

По словам Болсонару, у него поднялась температура, также он сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила никаких нарушений.

Президент сдал тест на коронавирус, его результат ожидается 7 июля. Он также начал принимать гидроксихлорохин, сообщает портал R7.-0-