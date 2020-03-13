Президент Бразилии заявил об отрицательном результате теста на коронавирус

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил в своем аккаунте в Facebook о том, что у него не обнаружен коронавирус нового типа, сообщает ТАСС.

"Военный госпиталь показал отрицательный результат на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару", - говорится в публикации.

Ранее о том, что результаты первого теста главы государства оказались положительными, сообщал местный таблоид Dia, позже об этом же говорилось в эфире телеканала Fox News, где ссылались на сына политика Эдуарду Болсонару.

Накануне стало известно о том, что у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся в ночь на среду из Майами (США), выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, в минувшую субботу чиновник разместил у себя в Instagram фото, на котором он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

Фабио Вайнгартен был помещен на карантин, а Жаир Болсонару, которому 21 марта исполняется 65 лет, и члены его делегации, в том числе пожилые министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников. На данный момент известно о 150 подтвержденных случаях, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, остальные - на карантине дома. Порядка 1,5 тыс. человек под наблюдением как возможные носители вируса, более 1,1 тыс. проб дали отрицательный результат.-0-