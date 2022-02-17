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17 февраля 2022, 11:04

Президент Чехии: информация о "вторжении" России в Украину является очередным конфузом спецслужб США

Милош Земан. Фото irozhlas.cz
Милош Земан. Фото irozhlas.cz

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Чехии Милош Земан назвал информацию о российском "вторжении" в Украину очередным конфузом американских спецслужб, сообщает новостной портал Чешского радио.

"Это третий конфуз секретной службы США. Первый был в Ираке, где не нашли оружия массового поражения. Второй был в Афганистане, когда утверждали, что талибы никогда не захватят Кабул. А третий сейчас", - заявил Милош Земан.

Он отметил, что официальные лица США в последние дни неоднократно предупреждали, что нападение России на Украину может произойти практически в любой момент. Все союзники в Европе получили информацию из США о том, что вторжение может начаться в среду, 16 февраля.

"Я получил сообщение, что атака начнется через пять дней. Новость поступила из источников в США и пришла пять дней назад. Ну, как видите, этого не произошло", - сказал Милош Земан, добавив, что доклад поступил от американской спецслужбы ЦРУ.

"И я не спрашиваю ЦРУ, какие у него есть источники информации. Только на основании трех упомянутых случаев я сомневаюсь в качестве этих источников", - сказал президент Чехии, подразумевая просчеты США в Ираке, Афганистане и Украине.

По словам президента Чехии, на фоне произошедших событий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен уйти в отставку.

Милош Земан не ожидает, что Россия начнет вооруженное нападение на Украину. "Русские не в восторге от операции, которая принесет им больше вреда, чем пользы", - заявил чешский президент.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Российская сторона неоднократно опровергала эту информацию. США объявили, что Россия нападет уже 16 февраля, и начали эвакуировать своих граждан. За ними последовали десятки других стран. Также из украинской столицы начали уезжать посольства, а из других городов - консульства. "Вторжения" в Украину 16 февраля не произошло, однако международная паника уже нанесла Украине серьезный экономический урон.-0-

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