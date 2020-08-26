Президент Чехии попал в больницу

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Чешской Республики Милош Земан вечером 25 августа попал в больницу из-за травмы руки. Информацию об этом в социальной сети Twitter опубликовал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, сообщает "Радио Прага".

На вопросы Чешского информационного агентства CTK Иржи Овчачек заявил ночью 26 августа, что президент страны сломал правую руку при падении и находится на операции.

75-летний Милош Земан уже достаточно долгое время страдает от нейропатии ног, вызванной сахарным диабетом, из-за чего ему приходится ходить с тростью. Однако, по словам Иржи Овчачека, 25 августа президент отказался от трости и от помощи охранников, заявив, что определенное расстояние может пройти самостоятельно. Несмотря на заверения, Милош Земан оступился и упал, в результате чего сломал руку. Пресс-секретарь подчеркнул, что травма не угрожает жизни главы Чехии.-0-