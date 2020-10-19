Президент Чехии раскритиковал действия протестующих в Праге

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Чешской Республики Милош Земан подверг критике поведение демонстрантов, участвовавших в митинге на Староместской площади в Праге 18 октября. Об этом сообщает "Радио Прага".

Митинг, превратившийся в драку демонстрантов и полиции, не остался без внимания главы Чехии. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек в социальной сети Twitter опубликовал пост о событиях на Староместской площади: "Президент Республики Милош Земан решительно поддерживает вмешательство полиции Чешской Республики в беспорядок, организованный футбольными фанатами, и осуждает демонстрантов, которые не соблюдали антивирусные меры безопасности во время демонстрации".

Организаторы акции 18 октября анонсировали демонстрацию в знак протеста против "сбивающих с толку правительственных ограничений". По словам главы пражской полиции Томаша Лерха, в акции участвовали около 2 тыс. человек, из них не менее 400 радикальных футбольных болельщиков. Организаторы митинга не смогли обеспечить соблюдение его участниками, которых оказалось больше разрешенных властями 500, санитарных требований. На призывы властей прекратить акцию протеста было отвечено отказом. Из толпы в полицейских стали бросать камнями, мусорными баками, пустыми бутылками и практически всем, что находилось в руках участников беспорядков. Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ, сообщает ТАСС.

При столкновениях с футбольными и хоккейными фанатами 25 полицейских получили ранения, 8 из них доставлены в клиники. Пресс-секретарь полиции Чехии Эва Кропачова информировала, что стражи порядка задержали 144 хулигана, 14 из них подозреваются в насилии над должностным лицом и массовых беспорядках, сообщает чешский портал novinky.cz. Они будут привлечены к уголовной ответственности. Суд может определить для них максимальные наказания, так как преступления были совершены в период действия режима чрезвычайной ситуации в Чехии.

С начала пандемии общее число инфицированных COVID-19 в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, достигло 173 885. С момента вспышки скончались 1422 зараженных. Чешские власти с 14 октября резко ужесточили социальные ограничения. В республике запрещены собрания с участием более шести человек. Закрыты школы, рестораны, бары, клубы и спортивные объекты.-0-