Президент Чехии рассчитывает на поставки вакцины "Спутник V"

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране вакцину от коронавируса "Спутник V" и рассчитывает на скорые поставки, информирует ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Prima.

"Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена, - сказал Земан. - Нам, конечно же, потребуется сертификация, причем не обязательно Европейским агентством лекарственных средств. Для меня было бы совершенно достаточно сертификата от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами".

Ведущий телепрограммы сообщил, что Земан обратился к Путину насчет вакцины по договоренности с премьер-министром республики Андреем Бабишем. Глава правительства ранее неоднократно интересовался возможностью получения "Спутника V".

Министерство здравоохранения Чехии ранее в субботу проинформировало, что усиливающаяся в стране пандемия коронавируса унесла жизни уже 20 194 человек. Республика по итогам недели вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на 1 млн населения. Общее число инфицированных в Чехии, где проживают 10,46 млн человек, составило 1 227 595.

В стране 27 декабря началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 644,3 тысячи жителей. В республику поступают препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Чешские власти выражают заинтересованность в скорейшей регистрации "Спутника V" Европейским агентством лекарственных средств.-0-