Президент Чили объявил режим ЧП на юге страны из-за серии поджогов

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в ряде регионов на юге страны из-за серии поджогов, сообщает ТАСС.

"Мы решили объявить чрезвычайное положение в связи с тяжкими нарушениями общественного порядка в провинциях Био-Био и Арауко в регионе Био-Био и провинциях Мальеко и Каутин в регионе Арауканиа", - заявил Себастьян Пиньера в обращении, которое транслировалось в Twitter.

Режим ЧП объявлен на 15 дней. Подписанный главой государства указ позволяет привлекать к обеспечению порядка военных. "Этот режим ЧП нужен для более эффективной борьбы с терроризмом, наркоторговлей и организованной преступностью и ни в коем случае не направлен против представителей какого-то народа или группы мирных граждан", - сказал Себастьян Пиньера.

В регионах Био-Био и Араукания уже несколько лет происходят поджоги церквей, собственности предприятий, грузовиков и других объектов. В последние недели такие случаи участились.

Часто на месте происшествия находят листовки с лозунгами радикальных группировок индейцев мапуче. Представители этого коренного народа требуют от правительства республики вернуть им земли их предков. По данным переписи населения, проведенной в 2017 году, к мапуче себя относят 1,7 млн жителей страны. Они живут преимущественно в бедных районах Араукании.-0-