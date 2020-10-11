Президент Египта ратифицировал соглашение о морских границах с Грецией

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ о ратификации достигнутого в августе соглашения между Египтом и Грецией о морских границах, согласно которому две страны установят исключительные экономические зоны, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что в указе предусматривается, что в случае обнаружения природных ресурсов, местонахождение которых протягивается из исключительной экономической зоны одной стороны до исключительной экономической зоны другой стороны, два государства должны развернуть сотрудничество и достичь договоренности по освоению этих ресурсов.

По сведениям, в будущем стороны продолжат проводить консультации, пока не будет полностью завершена работа по демаркации морских границ между двумя государствами.-0-